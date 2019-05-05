Появились подробности убийства полицейского под Киевом

Фото: пресс-служба Нацполиции

Жертвой стрельбы у кафе в Барышевке стал заместитель начальника местного отделения полиции. Правоохранители разыскивают убийцу, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

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Сейчас в Киеве и области введена спецоперация "Сирена". На момент покушения полицейский был вне службы в одном из кафе города. Ему выстрелили в шею, когда он вышел на террасу.

"По факту умышленного убийства полицейского открыто уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УК Украины", - рассказали в полиции.

Убийце грозит от 9 до 15 лет за решеткой или пожизненное лишение свободы.

Стрельба произошла сегодня ночью на улице Киевский шлях, 46а в Барышевке. У самого места происшествия, расположенного в сотне метров от городского отделения полиции, полицейские останавливали и обыскивали все проезжающие машины.