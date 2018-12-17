Появились подробности смертельного ДТП с украинскими военными

Под Львовом произошла смертельная ДТП. Фото: РБК

Смертельное ДТП с украинскими военнослужащими под Львовом произошла из-за того, что автобус, который влетел в их автомобиль занесло на повороте.

Водитель автобуса ехал по заснеженной трассе со скоростью 70 км/ч при разрешенных 40, говорится в сюжете ТСН.

После столкновения с автомобилем автобус врезался в электроопору, в результате чего полсотни домов остались без электроэнергии. При этом из 70 пассажиров автобуса никто не пострадал.

Погибли 4 человека в легковушке. Среди них трое военных.

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Состояние двух военных выживших в результате ДТП, улучшилось, угрозы их жизни нет.

"У одного черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, у другого потерпевшего - открытый перелом костей предплечья и закрытый перелом левой голени", - рассказали врачи.

Около 3:10 воскресенья на автодороге "Львов-Краковец" произошло лобовое столкновение автобуса "Неоплан" с легковым автомобилем Volvo, в результате которого погибли четыре человека, двое получили травмы.