Появились подробности пожара украинского судна возле Африки

Пожар на судне унес жизнь человека. Фото: Думская

Украинский океанский траулер "Иван Голубец" полностью сгорел под Мавританией (Африка). Погиб человек - моторист.

В составе флота Мавритании отсутствуют пожарные и спасательные суда, поэтому спасательную операцию проводили суда, ведущие промысел у берегов Западной Африки, сообщает Думская.

Людей эвакуировал траулер "Маршал Крылов". Судно "Капитан Сухондяевский" взяло "Иван Голубец" на буксир.

Во время буксировки пламя перебросилось из машинного отделения и палубы на жилые помещения и надстройку. Судно выгорело практически полностью.

На нем находится дизельное топливо и рыбная продукция. Владелец заявил, что все убытки будут покрыты за счет экипажа.

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"Иван Голубец" - океаническое рыболовное судно, которое принадлежит Украине. Предназначено для промышленного вылова рыбы. Сейчас ходит под флагом Грузии. Пожар на судне возник 20 июля.