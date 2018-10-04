Появились новые скандальные подробности избиения школьника под Черкассами

За жизнь 8-летнего Давида Лавриненко из поселка Чернобай на Черкасщине 3 сутки борются врачи.
Кроме разрыва селезенки, имеет закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки, забойную травму брюшной полости, перелом руки и многочисленные синяки и царапины. Говорит, его в школе избили 2 сверстников. Даже назвал их имена.
В школе начали служебное расследование и опросили возможных свидетелей. Дети утверждают, что Давид залез на конструкцию высотой почти 2 м. Но не удержался и упал. Кто эти свидетели, в школе не разглашают, сообщает vikka.
"Конфликтные ситуации были. Провокатором часто был и Давид. Были проведены беседы с родителями, детьми-участниками конфликта и групповые занятия в классе", - говорит Людмила Брегинець с Чернобаевской школы №1.
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Не нашли подтверждающих фактов избиения и в прокуратуре.
"Подтверждающих фактов о том, что школьника избили его сверстники, пока нет", - говорит Александр Чумаченко из Золотонской местной прокуратуры.
Ребенка готовят к транспортировке в областную детскую больницу
В поселке Чернобай Черкасской 3-классник Давид Лавриненко после школы попал в больницу с отбитой селезенкой. Его избили сверстники, объяснил родителям. Поврежденный орган врачи удалили. Ребенок сейчас подключена к аппарату жизнеобеспечения.
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