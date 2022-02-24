Появилась запись переговоров российских пилотов под Киевом

Переговоры российских пилотов перехватили около 16 часов. Фото: NEXTA Live

Запись российских пилотов перехватили под Киевом у Василькова.

Об этом сообщил "NEXTA Live" в Telegramm.

"В нашем распоряжении оказалась запись перехвата переговоров российских пилотов под Киевом возле Василькова в четверг, 24.02.2022 г., около 16:00", - говорится там.

Военные на записи обсуждают цели.

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"Они обсуждают технические моменты – виражи, высоту, а также маловысотные цели в районе Василькова и Борисполя", – говорится в сообщении.

18 самолетов Ил-76 вылетели из российского Пскова в сторону Киева.