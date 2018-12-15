Появилась новая информация об аварии истребителя

Истребитель упал на Житомирщине. Иллюстративное фото УНИАН

Истребитель Су-27 упал на военном аэродроме в пгт Озерное близ Житомира.

Об этом УНІАН сообщил источник в поселковом совете Озерного.

"По предварительным данным, трагедия произошла в 1,5 километрах от полосы, самолет упал с высоты 70 метров", - отметили в поселке.

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По предварительной информации, самолет выполнял плановые полеты.

Командование Воздушных сил пообещало позже сообщить подробности катастрофы.

В Житомирской области в субботу разбился истребитель Су-27, летчик погиб. Об этом сообщил Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.