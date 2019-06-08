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суббота, 08 июня 2019 18:48

Появилась информация о маме мальчика, которого сбил полицейский

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Появилась информация о маме мальчика, которого сбил полицейский
Женщина заказала своего мужа. Фото: Укринформ

Мать мальчика, которого на пешеходном переходе в Конотопе сбил полицейский, два года назад заказывала убийство своего мужа.

Женщина заказала убийство своего мужа знакомому, который снимал у них комнату, сообщил начальник полиции Сумской области Владимир Бабич, передает ТСН.

За убийство пообещала 5 тыс грн. Наемный убийца пожалел свою жертву и обо всем рассказал полицейским.

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Заказанный муж решил подыграть правоохранителям. Его облили кровью и сделали несколько снимков. Наиболее удачное фото показали заказчицые. Та передала деньги.

После этого женщину задержали. Ей грозило лишение свободы на 15 лет. Пока женщина на свободе, а расследование дела находится на судебном уровне.

7 июня во центре Конотопа авто начальника полиции города сбило ребенка. За рулем был не собственник авто, которым является глава полиции города, а другой полицейский - в трезвом состоянии. Его уже задержали и объявили о подозрении.

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