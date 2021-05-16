Повисала на коляске: показали, как женщина под кайфом гуляла с младенцем

В Одессе прохожих шокировала женщина под кайфом, которая гуляла с младенцем. Фото: скриншот с видео

В Одессе женщина в неадекватном состоянии гуляла с ребенком по парку. Она качалась и едва не падала с ног.

При этом ребенок в коляске лежал лицом в подушку. Видео прогулки выложили в сети.

"В сквере на Старосенный площади заметили странную маму с коляской. Она отключалась на ходу, как бывает после приема наркотиков. При этом ребенок лежал опасно. Ноги торчали поверх коляски", - подписали видео авторы.

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На видео видно как женщина, скорее всего, находясь под действием каких-то препаратов, повисла на детской коляске и едва держится на ногах. Причем видно, что малыш в коляске лежит на животе, а ноги свисают с коляски.

По словам авторов видео, неравнодушные одесситы вызвали на место полицейских.

В Киеве на Троещине прохожие заметили родителей, что возле ребенка, вероятно, делали наркотические инъекции на улице. Ребенок в то время спал. Не помешали ей и громкие крики прохожих.