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четверг, 30 сентября 2021 16:28

Повел в лесополосу: 11-летнюю девочку изнасиловал 46-летний знакомый

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Повел в лесополосу: 11-летнюю девочку изнасиловал 46-летний знакомый
В Донецкой области арестовали 46-летнего мужчину, который изнасиловал 11-летнюю знакомую. Фото: npu.gov.ua

В Краматорске Донецкой области арестовали 46-летнего мужчину, который изнасиловал 11-летнюю девочку.

Преступление произошло 29 августа. Подозреваемый заволок девочку в лесополосу и надругался, сообщили сегодня, 30 сентября, в областной прокуратуре.

"Мужчина позвонил знакомой 11-летней девочке и предложил встретиться. На встречу последняя пришла в компании сверстников - двух девочек и парня. Злоумышленник повел детей в лесополосу. Там, угрожая девочке физической расправой, предложил секс. Получив отказ, подозреваемый схватил ребенка за руку, потащил за собой и изнасиловал неестественным способом", - рассказали в прокуратуре.

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О том, что произошло, друзья потерпевшей сообщили своим родителям, которые обратились в полицию.

Досудебное расследование продолжается.

На Полтавщине задержали 44-летнего мужчину, который изнасиловал 16-летнюю школьницу. Подвозил ее домой. Изменил направление движения и заехал в лесополосу.

Полицейские выяснили, что подозреваемый проживает в Полтавской области. В тот день ехал с Днепропетровщины, где был по делам.

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Дата
30
сентября

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