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среда, 18 августа 2021 17:45

Потерянный на Говерле 6-летний мальчик рассказал, как бродил 30 ч.

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Потерянный на Говерле 6-летний мальчик рассказал, как бродил 30 ч.
6-летний Алексей Стефанцив из Коломыи сам провел в горах 30 часов. Фото: suspilne.media

6-летний Алексей Стефанцив из Коломыи Ивано-Франковской области, который сам бродил по Карпатам более суток, записался в скаутскую организацию "Пласт".

И вспомнил, как отстал от родственников во время восхождения на самую высокую вершину Украины.

"Сначала я быстро бежал по зеленым меткам. Там, где нужно было повернуть направо, я повернул направо и дальше видел ту метку", - рассказывает Алексей, передает "Общественное".

Но несмотря на указательные знаки на пути, мальчик заблудился и остался наедине в горах.

"Я себе нашел теплое место. Там лежал, спал ночью. На следующий день пошел прямо вперед. Я услышал какой-то звук, похожий на папин, а потом увидел, что это какие-то ребята пришли меня спасать и просто забрали", - рассказывает Алексей.

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Уверяет, что ночью в горах ему не было страшно. Потому что он - парень. Для защиты от диких зверей нашел палку вблизи того места, где он остановился.

"Я ее оторвал, потом увидел, что она похожа на двусторонний топор. Я ее положил возле себя и почувствовал, что все нормально. Я имел чем защищаться от волков, от зверей, которые там есть", - говорит Алексей .

Добавил, что более суток его блужданий в Карпатах не хотел ни есть, ни пить.

Алексей Стефанцив с родственниками после обеда 14 августа отправился на Говерлу с базы Заросляк. Шли по самому легкому "зеленому" маршруту длиной почти 5 км. Ребенок потерялся на первом же, но родные это поняли только через 2 ч. Пытались искать малого самостоятельно, а потом вызвали спасателей. А около 23:00 заявили в полицию. Нашли Алексея почти через 30 ч. - вечером 15 августа парня заметили двое волонтеров из Коломыи на вершине горы Большая Козмецкая. Это на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. От тропы на Говерлу мальчик отошел в сторону более чем на 2 км.

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Дата
18
августа

Миллионер скрылся с места смертельного ДТП

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