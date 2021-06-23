Потеряла мужа и двух дочерей: подробности гибели семьи на Киевском море

В течение трех выходных дней 19-21 июня на водных объектах Украины погибли 40 человек. Из них - шестеро детей. Фото: kv.npu.gov.ua

Мужчину с дочерьми, погибших в Киевском море вблизи села Лебедевка Киевской области, на матрасах отнесло от берега. Они перевернулись.

Море было спокойным в тот день. Почему произошла трагедия - не понятно, рассказывает местная жительница Ирина.

"Как матрасы могли перевернуться, не представляю. Видела, как вытащили младшую девочку, лет четырех. Ей делали искусственное дыхание, приехала "скорая", забрала ее. Но, говорят, ребенка даже в больницу не успели довезти. А мама была в состоянии шока", - говорит очевидец, передает Оbozrevatel.

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Известно, что семья жила вблизи места трагедии. В селе рассказывают, что у женщины, потерявшей мужа и детей, есть только мать.

"Отец - местный житель. А жена с тещей приехали сюда уже много лет назад. Это такое горе для них. Несколько лет назад теща сама потеряла мужа. Все это время ездила на заработки в Европу, работала горничной. А теперь погиб зять и двое внучек", - говорит знакомый семьи.

Семья ждет, пока найдут тело мужчины, чтобы похоронить всех вместе.

В Киевском водохранилище третьи сутки ищут тело 36-летнего мужчины. Он утонул вместе с дочерьми четырех и 10 лет во время отдыха вблизи села Лебедевка 20 июня. Мать и младшую девочку вытащили свидетели. Ребенку делали искусственное дыхание, но она умерла по дороге в больницу. Тело второй девочки нашли через двое суток.