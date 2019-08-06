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вторник, 06 августа 2019 15:30

Потерял сознание: экс-"регионал" рассказал, как переехал насмерть 2 человека
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Экс-регионал 71-летний Николай Рогов сбил насмерть 2 человек под Одессой
Фото: dumskaya.net
Экс-регионал 71-летний Николай Рогов сбил насмерть 2 человек под Одессой
Экс-регионал 71-летний Николай Рогов сбил насмерть 2 человек под Одессой

Под ночной домашний арест отправил Николая Рогова, 71 год, Киевский райсуд Одессы.

Он - бывший член Партии регионов и экс-глава Донецкой и Одесской железной дороги. Ехал в сторону Одессы. Вылетел на встречную полосу, а затем на обочину и раздавил 48-летнего продавца арбузов и женщину, 30 лет, пишет издание "Думская".

По словам защитников Рогова, ДТП произошло, потому что он потерял сознание за рулем, поскольку страдает диабетом и гипертонией. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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В 2010-2014-х Рогов был депутатом Донецкого облсовета от Партии регионов.

У женщины, которая погибла в результате аварии, осталось двое детей.

Авария произошла на 442 км трассы "Одесса-Киев" 2 августа. Водитель Mercedes сбил двух людей на обочине. Его авто проехало еще 150 м и остановилось в поле. Погибли 30-летняя жительница Винницкой области и 48-летний гражданин Азербайджана. Водитель получил травмы.

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Дата
06
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