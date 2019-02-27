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среда, 27 февраля 2019 14:13

Пострадавшие в аварии не довольны приговором Зайцевой и Дронову

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Пострадавшие в аварии не довольны приговором Зайцевой и Дронову
Пострадавшие во время харьковской аварии требовать привлечь к ответственности экспертов и следователя по этому делу. Фото - NewsRoom

Пострадавшие во время харьковской аварии будут требовать привлечь к ответственности экспертов и следователя по этому делу.

Они хотят получить правовую оценку волокиты с результатами экспертизы на опиаты в анализах Елены Зайцевой, рассказала их адвокат Лариса Матвеева.

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"Довольны мы приговором? Если говорить о сроке, то, да, потому что это максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи. В части доказательств вины Геннадия Дронова, думаю, в ближайшее время услышим позицию его защитников, которые подадут апелляцию. Далее будем добиваться привлечения к ответственности экспертов, в первую очередь Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Так же не забудем своим вниманием и действия следователей, Волкова в первую очередь. Что вмешивается в работу наркологов, "забывает" передавать документы на экспертизу и не способен найти полгода нарколога Елену Федирко при наличии возможности ей просто позвонить. Этому должна быть дана правовая оценка", - рассказала Матвеева.

Оба обвиняемых в масштабной аварии Елена Зайцева и Геннадий Дронов получили по 10 лет за решеткой с лишением права 3 года управлять транспортными средствами.

Дронов назвал решение суда неожиданным и подчеркнул, что будет обжаловать его. Защита Зайцевой еще не определился, будет ли подавать апелляцию.

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Дата
27
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