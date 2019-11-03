Посреди улицы нашли труп мужчины

В Соломенском районе Киева обнаружили труп мужчины с телесными повреждениями.
Личность потерпевшего пока не установлена.
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"На вид погибшему 30-35 лет. На теле есть телесные повреждения. Тело направлено на проведение экспертизы. Причины неизвестны, подозреваемого нет ", - рпишет УНН со ссылкой на полицию.
Ведется следствие.
На ул. Зодчих в Святошинском районе Киева прохожие нашли мертвого мужчину. Предварительно, компания неустановленных лиц распивала алкогольные напитки. Возник конфликт. Через некоторое время на месте попойки остался лежать один из присутствующих на "вечеринке".
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