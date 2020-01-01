Посреди улицы нашли раздетого маленького мальчика

В Николаеве прохожие нашли мальчика без верхней одежды, который не может назвать даже своего имени. Фото - novosti-n.org

Вечером 1 января в Николаеве на пересечении ул. Чкалова и 1-й Слободской прохожие нашли мальчика.

Был без верхней одежды и бродил по улице. На вопросы не отвечал. Поэтому прохожие вызвали полицию, пишут "Новости-N" со ссылкой на очевидцев.

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Патрульные также не смогли установить контакт с найденышем. Он не мог назвать даже собственного имени. Поэтому его отвезли в городскую детскую больницу №2.

Полицейские пытаются выяснить место проживания родителей или опекунов ребенка.

В Киеве разыскали родителей 3-летнего мальчика, которого нашли в Подольском районе столицы. Свое отсутствие на протяжении всего времени они объяснили тяжелым материальным положением и жизненными сложностями.