Посреди улицы нашли раздетого маленького мальчика

 
Ексклюзивы
1/5
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 1719
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Просмотров: 495
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 2655
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 981
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1494
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 1044
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 720
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
2 Просмотров: 3969
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Просмотров: 180
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
3 Просмотров: 7128
Фото
Все фото
3
3
6
4
5
В новогоднюю ночь неизвестный стрелял из гранатомета
В новогоднюю ночь неизвестный стрелял из гранатомета
Дети катались в машине и устроили аварию
Дети катались в машине и устроили аварию
8-летний мальчик поджег веранду с канистрами бензина
8-летний мальчик поджег веранду с канистрами бензина
Под Киевом нашли брошенных на произвол судьбы тигров
Под Киевом нашли брошенных на произвол судьбы тигров
В Киеве 28-летняя женщина погибла страшной смертью
В Киеве 28-летняя женщина погибла страшной смертью
Видео
Все видео
Мгновенное наказание: очевидцы избили пьяного водителя-нарушителя
Мгновенное наказание: очевидцы избили пьяного водителя-нарушителя
Иностранцы устроили гонки со стрельбой
Иностранцы устроили гонки со стрельбой
Вынесли ценные монеты и орудия труда: ограбили музей
Вынесли ценные монеты и орудия труда: ограбили музей
В Киеве возле обменника женщине выстрелили в голову
В Киеве возле обменника женщине выстрелили в голову
На Харьковском шоссе Mercedes разорвал "Жигули" на две части
На Харьковском шоссе Mercedes разорвал "Жигули" на две части
Интервью
1/5
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 2655
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 720
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
2 Просмотров: 1233
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 1242
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3609
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 декабря 2019
2 Просмотров: 630
Між берегами
Отак живеш — немов пливеш у плоскодонці тихою річкою між двома берегами. А день — як оце зараз: короткий, туманний, без сонця. Чи воно ...
среда, 01 января 2020 21:26

Посреди улицы нашли раздетого маленького мальчика

  Комментировать
Посреди улицы нашли раздетого маленького мальчика
В Николаеве прохожие нашли мальчика без верхней одежды, который не может назвать даже своего имени. Фото - novosti-n.org

Вечером 1 января в Николаеве на пересечении ул. Чкалова и 1-й Слободской прохожие нашли мальчика.

Был без верхней одежды и бродил по улице. На вопросы не отвечал. Поэтому прохожие вызвали полицию, пишут "Новости-N" со ссылкой на очевидцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мать забыла на морозе 6-месячную дочь

Патрульные также не смогли установить контакт с найденышем. Он не мог назвать даже собственного имени. Поэтому его отвезли в городскую детскую больницу №2.

Полицейские пытаются выяснить место проживания родителей или опекунов ребенка.

В Киеве разыскали родителей 3-летнего мальчика, которого нашли в Подольском районе столицы. Свое отсутствие на протяжении всего времени они объяснили тяжелым материальным положением и жизненными сложностями.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Посреди улицы нашли раздетого маленького мальчика». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
января

Снег, барбекю и повторы с самолета – в НХЛ сыграли первую "Зимнюю классику"

Тысячи рабов стали свободны в первый день нового года

Самое читаемое
&quot;Новогодняя&quot; стрельба в Киеве: 5 раненых
"Новогодняя" стрельба в Киеве: 5 раненых Просмотров: 13914
С сегодняшнего дня владельцам солнечных панелей будут платить меньше
С сегодняшнего дня владельцам солнечных панелей будут платить меньше Просмотров: 9081
Сексуальная Алессандра Амбросио похвасталась формами в бикини
Сексуальная Алессандра Амбросио похвасталась формами в бикини
5
 Просмотров: 8262
Украинец Ткачук избил россиянина Малкина. В НХЛ состоялася последняя массовая драка этого года
Украинец Ткачук избил россиянина Малкина. В НХЛ состоялася последняя массовая драка этого года
 Просмотров: 7065
Хирург случайно сжег пациентку во время операции
Хирург случайно сжег пациентку во время операции Просмотров: 5634
Происшествия
Петарда залетела на балкон и вызвала пожар
Петарда залетела на балкон и вызвала пожар Просмотров: 423
В новогоднюю ночь неизвестный стрелял из гранатомета
В новогоднюю ночь неизвестный стрелял из гранатомета
3
 Просмотров: 621
Мгновенное наказание: очевидцы избили пьяного водителя-нарушителя
Мгновенное наказание: очевидцы избили пьяного водителя-нарушителя
 Просмотров: 1341
Убийство Кирилла Тлявова: подозреваемым смягчили меры пресечения
Убийство Кирилла Тлявова: подозреваемым смягчили меры пресечения Просмотров: 1071
Иностранцы устроили гонки со стрельбой
Иностранцы устроили гонки со стрельбой
 Просмотров: 819
Больше всего комментируют
43
Зеленский поздравил Путина "с праздниками"
9
Степану Бандере 111: 5 интересных фактов о жизни главы провода ОУН
4
Зеленский может пойти на соглашения с Путиным. Волонтеров хотят маргинализировать - социолог
3
США вступились за Польшу перед Путиным
3
Освободить беркутовцев значит разрушить доказательства России к преступлениям - Порошенко
Голосов: 591
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua