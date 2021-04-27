В Ужгороде вечером похитили мужчину. Фото: Виталий Глагола

В Ужгороде посреди города похитили человека.

Местный журналист Виталий Глагола написал в Telegram, что похищение произошло около 19:30 на улице Владимирской.

Похитили врача, который шел по улице.

"Его силой затолкали в черный внедорожник Toyota. Очевидцы вызвали полицию указав номерные знаки и описав автомобиль. В городе был объявлен план-перехват", - пишет Глагола.

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Автомобиль и похищенного нашли на окраине города. На месте работают правоохранители.

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