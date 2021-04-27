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вторник, 27 апреля 2021 22:40

Посреди города похитили человека

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Посреди города похитили человека
В Ужгороде вечером похитили мужчину. Фото: Виталий Глагола

В Ужгороде посреди города похитили человека.

Местный журналист Виталий Глагола написал в Telegram, что похищение произошло около 19:30 на улице Владимирской.

Похитили врача, который шел по улице.

"Его силой затолкали в черный внедорожник Toyota. Очевидцы вызвали полицию указав номерные знаки и описав автомобиль. В городе был объявлен план-перехват", - пишет Глагола.

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Автомобиль и похищенного нашли на окраине города. На месте работают правоохранители.

В Киеве и области разыскивается 25-летняя Шишкова Владислава. 24 марта она ехала из Белой Церкви к подруге в Киев и бесследно исчезла. Место нахождения ее неизвестно, на связь с родными не получается. Об этом в Facebook сообщил "Киев Оперативный".

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Дата
27
апреля

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