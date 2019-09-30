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понедельник, 30 сентября 2019 11:16

Посреди дороги нашли окровавленное тело женщины с разбитым черепом

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Посреди дороги нашли окровавленное тело женщины с разбитым черепом
pershyj Черкасская область: нашли окровавленное тело женщины с разбитым черепом

В Черкасской области на проезжей части автомобильной дороги "Канев-Пекари-Хмельная" нашли труп женщины.

На теле убитой многочисленные ушибы, переломы костей черепа и многочисленные колото-резаные раны тела, пишет Унн.

Труп женщины, в возрасте 30-35 лет, обнаружен на дороге близ села Пекари.

Следователи открыли уголовное производство по факту умышленного убийства.

Устанавливается личность убитой и обстоятельства совершения преступления.

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Под Полтавой загорелся трава в частном хозяйстве. Во время тушения пожарные обнаружили тело женщины.

Тело нашли прямо на пепелище. Женщина была вся в ожогах, жила недалеко от места происшествия. Что именно привело к смерти, неизвестно.

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