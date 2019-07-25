"Посмотреть игры" - педофил заманил в дом 6-летную родственницу

Мужчина развращал ребенка родственников. Фото: depo.ua

В Киевской области мужчина развращал свою 6-летнюю родственницу. Заманил ребенка домой, чтобы поиграть в игры на телефоне.

Инцидент произошел в Васильковском районе, сообщили в Нацполиции Киевщины.

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"У дома ее встретил мужчина и с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей предложил ей зайти внутрь. Мол, хотел научить "просматривать игры на мобильном телефоне", - уточнили правоохранители.

Девочка, доверяя авторитету взрослого пошла за ним.

Полиция опросила ребенка и его родителей. В преступлении сознался и сам мужчина. Ему грозит до трех лет заключения.

С начала года в Украине зафиксировали более ста случаев растления несовершеннолетних. Такова статистика Национальной полиции. В общем отношении детей совершено 2322 преступлений в первом полугодии.