Последствия стихии на Закарпатье показали с высоты птичьего полета

Фото: mukachevo.net

На Закарпатье из-за сильных ливней по состоянию на утро 24 мая остаются подтопленными 241 домохозяйство, из которых 23 - жилые дома, 2005 га сельхозугодий и пастбищ.

Также водная стихия повредила 15 мостовых переходов, разрушила 2 моста и 930 береговых укреплений, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Отмечают, что проезд подтопленными участками дорог восстановлен.

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В Мукачево полноводная река Латорица вышла из берегов и приближается к жилым домам. А в селе Большие Комяты река Божава затопила гектары сельскохозяйственных угодий и сотни теплиц. Большая вода уничтожила почти весь урожай. Прогнозируют миллионные убытки, по данным Mukachevo.net.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в случае необходимости готов лично прилететь в Закарпатье, чтобы проконтролировать ликвидацию последствий паводка.