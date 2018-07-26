Последствия непогоды: 117 населенных пунктов без электроснабжения

Больше всего комментируют

Больше всего комментируют

В центре Тернополя после мощного ливня образовался "гейзер" . Часть улиц города подтоплены.

В частности, в Запорожской - 30, Днепропетровской - 24, Житомирской - 20, Киевской - 14, Донецкой - 13, Луганской - 12, Кировоградской - 4 населенных пунктов, передает Укринформ .

Авторизация

Если вы новый читатель, пожалуйста, зарегистрируйтесь

Также, вы можете войти по своим аккаунтом в соцсетях: