Последствия непогоды: 117 населенных пунктов без электроснабжения

Из-за тяжелых погодных условий обесточены 117 населенных пунктов в 7 областях Украины.
В частности, в Запорожской - 30, Днепропетровской - 24, Житомирской - 20, Киевской - 14, Донецкой - 13, Луганской - 12, Кировоградской - 4 населенных пунктов, передает Укринформ.
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К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
В центре Тернополя после мощного ливня образовался "гейзер". Часть улиц города подтоплены.
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