После столкновения теплоходов в Будапеште нашли тело 12-го погибшего

Сегодня на место трагедии прибудет специальный кран, который должен поднимать обломки, что лежат на глубине около 4 м Фото: Еспресо.TV

Во вторник вечером венгерские полицейские нашли тело 12-го южнокорейского туриста, который был на борту прогулочного теплохода, затонувшего на Дунае в Будапеште.

Тело мужчины нашли в 60 км вниз по течению от столицы Венгрии, рассказывает "Европейская правда".

7 тел погибших были найдены сразу после аварии, остальные начали находить только через несколько дней из-за неблагоприятных погодных условий на Дунае. 16 человек, включая венгерский экипаж, до сих пор считаются пропавшими без вести. Поисковая операция продолжается.

"Поиск продолжается по всему южному участку Дуная", - заявили в полиции.

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Вероятно, большинство тел находятся в обломках затонувшего теплохода. Сегодня на место трагедии прибудет специальный кран, который должен поднимать обломки, что лежат на глубине около 4 м.

Прогулочный катер "Русалка" затонул вечером 29 мая в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии. В него врезался большой круизный теплоход Viking Sigyn. На борту лодки находились 35 человек - 33 корейских туриста и 2 членов экипажа. 7 человек погибли, еще 7 удалось спасти, 21 человек считается пропавшим без вести. Венгерская полиция арестовала гражданина Украины, капитана большого речного теплохода. Позже суд Буды в Будапеште арестовал его на месяц.