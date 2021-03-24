После прививки от Covid-19 умер медработник

В Украине еще одна смерть после ковид-вакцинации. Фото: Reuters

В Черновцах в клинической больнице №3 умер провизор аптеки военного госпиталя.

На прошлой неделе ему сделали прививку против коронавируса. Об этом сообщает пресс служба МОЗ.

"15 марта вела вакцинация работников военного госпиталя. 16 марта провизора доставили в медучреждение с инсультом", - говорится в сообщении.

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По предварительным данным, у мужчины были тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни.

Сейчас продолжаются исследования для установления точной причины смерти.

В Одесской области во внеслужебное время и вне воинской части внезапно потеряла сознание военнослужащий по контракту, а медики не смогли ее реанимировать. Женщина страдала гипертонией, а на днях ей ввели вакцину от Covid-19.