Пошел к маме: 11-летний мальчик выпал из 19-го этажа дома

 
Ексклюзивы
1/5
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Просмотров: 630
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
Просмотров: 558
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
Просмотров: 2052
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
6 Просмотров: 657
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1485
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
1 Просмотров: 1647
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 765
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 1908
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 810
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 387
Фото
Все фото
5
6
4
9
4
Женщина погибла в свой день рождения
Женщина погибла в свой день рождения
Пуля попала в окно детской: обстреляли дом депутата
Пуля попала в окно детской: обстреляли дом депутата
Произошел пожар на базе отдыха
Произошел пожар на базе отдыха
Держали в подвале и избивали: похищенного стоматолога разыскали в другой области
Держали в подвале и избивали: похищенного стоматолога разыскали в другой области
Полковник СБУ готовил убийство &quot;правой руки&quot; Баканова
Полковник СБУ готовил убийство "правой руки" Баканова
Видео
Все видео
Из Украины выдворили вора в законе "Зюсю"
Из Украины выдворили вора в законе "Зюсю"
Задержали российского агента, которого ранее обменяли на украинских заложников
Задержали российского агента, которого ранее обменяли на украинских заложников
Ножи, дубинки и проломленный череп - опубликовали видео избиения украинца в Париже (18+)
Ножи, дубинки и проломленный череп - опубликовали видео избиения украинца в Париже (18+)
Были холодные и голодные: отец оставил 6-месячного младенца на старшую дочь и скрылся
Были холодные и голодные: отец оставил 6-месячного младенца на старшую дочь и скрылся
Трагедия в Харькове: почему пожарным не удалось спасти людей
Трагедия в Харькове: почему пожарным не удалось спасти людей
Интервью
1/5
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1485
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 558
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Просмотров: 216
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 810
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 3069
Колонка
24 января 2021
1 Просмотров: 441
Не мали вибору
– На співбесіді запитали, чи розмовляю російською. Досвід і міжнародні сертифікати нікого не зацікавили, – скаржиться офіціантка й ...
понедельник, 25 января 2021 08:54

Пошел к маме: 11-летний мальчик выпал из 19-го этажа дома

  Комментировать
Пошел к маме: 11-летний мальчик выпал из 19-го этажа дома
В Одессе 11-летний мальчик погиб в результате падения с 19-го этажа жилого дома. Фото: t.me/joinchat

В Одессе 11-летний мальчик погиб в результате падения с балкона лестничной площадки, ориентировочно с 19-го этажа жилого дома.

Трагедия произошла вечером 24 января на ул. Михайловской, 8, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 13-летний подросток выпрыгнул с окна десятого этажа

Обстоятельства гибели ребенка устанавливают следователи. Открыли уголовное производство.

Мальчик жил с отцом и бабушкой. Мать умерла 1,2 года назад, пишут в Telegram-канале "Х**вая Одесса". Ребенком был хорошим. Но в семье были постоянные конфликты, ссоры с отцом, поэтому часто убегал из дома.

В Краматорске Донецкой области 13-летний парень выпрыгнул с 7-го этажа недостроенного многоэтажки. Причины самоубийства устанавливаются.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пошел к маме: 11-летний мальчик выпал из 19-го этажа дома». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
января

Открыли крупнейший в мире отель

Самое читаемое
&quot;Молодцы&quot;: в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
"Молодцы": в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
 4 Просмотров: 16443
Это будет не Порошенко: Андрухович рассказал, кому может проиграть Зеленский
Это будет не Порошенко: Андрухович рассказал, кому может проиграть Зеленский 1 Просмотров: 12087
В России на свадьбе расстреляли жениха и его брата. Кем оказались подозреваемые
В России на свадьбе расстреляли жениха и его брата. Кем оказались подозреваемые 1 Просмотров: 10215
&quot;Долой царя&quot;: в Москве начались массовые задержания
"Долой царя": в Москве начались массовые задержания
10
 Просмотров: 7497
Раскованная Деми Роуз похвасталась изгибами в тесном белье
Раскованная Деми Роуз похвасталась изгибами в тесном белье
3
 Просмотров: 6966
Происшествия
В активиста посреди улицы бросили гранату
В активиста посреди улицы бросили гранату
В столкновении автомобилей погибла 18-летняя девушка
В столкновении автомобилей погибла 18-летняя девушка Просмотров: 585
В Бразилии разбился самолет из футболистами
В Бразилии разбился самолет из футболистами Просмотров: 1530
Избиение 14-летнего украинца во Франции: что известно о состоянии парня
Избиение 14-летнего украинца во Франции: что известно о состоянии парня Просмотров: 855
В сгоревшей легковушке нашли тела 3 человек
В сгоревшей легковушке нашли тела 3 человек Просмотров: 891
Больше всего комментируют
7
В Киеве неизвестные разогнали акцию в поддержку Навального
4
"Молодцы": в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
4
Задержали российского агента, которого ранее обменяли на украинских заложников
4
В России задержали более 3 тыс. митингующих
4
Жизнь генерала оценили в $50 тыс.: следователи рассказали о подготовке убийства "правой руки" Баканова
Голосов: 1167
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть