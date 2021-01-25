Пошел к маме: 11-летний мальчик выпал из 19-го этажа дома

В Одессе 11-летний мальчик погиб в результате падения с 19-го этажа жилого дома. Фото: t.me/joinchat

В Одессе 11-летний мальчик погиб в результате падения с балкона лестничной площадки, ориентировочно с 19-го этажа жилого дома.

Трагедия произошла вечером 24 января на ул. Михайловской, 8, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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Обстоятельства гибели ребенка устанавливают следователи. Открыли уголовное производство.

Мальчик жил с отцом и бабушкой. Мать умерла 1,2 года назад, пишут в Telegram-канале "Х**вая Одесса". Ребенком был хорошим. Но в семье были постоянные конфликты, ссоры с отцом, поэтому часто убегал из дома.

В Краматорске Донецкой области 13-летний парень выпрыгнул с 7-го этажа недостроенного многоэтажки. Причины самоубийства устанавливаются.