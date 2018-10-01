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понедельник, 01 октября 2018 17:25

Посевы гигантской конопли обнаружила аэроразведка
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Правоохранители задержали наркодельцов, которые выращивали селективные сорта зелья и изготавливали из него крупные партии наркотиков
Фото: npu.gov.ua
Правоохранители задержали наркодельцов, которые выращивали селективные сорта зелья и изготавливали из него крупные партии наркотиков
Правоохранители задержали наркодельцов, которые выращивали селективные сорта зелья и изготавливали из него крупные партии наркотиков
Правоохранители задержали наркодельцов, которые выращивали селективные сорта зелья и изготавливали из него крупные партии наркотиков
Правоохранители задержали наркодельцов, которые выращивали селективные сорта зелья и изготавливали из него крупные партии наркотиков

Правоохранители задержали наркодельцов, которые выращивали селективные сорта зелья и изготавливали из него крупные партии наркотиков.

В состав группы входило пятеро. Действовали в Киеве и Черкасской области. Зелье сеяли на арендованных землях, маскировали коноплю среди сельскохозяйственных растений. Обнаружили посевы с помощью аэроразведки. Во время обысков правоохранители изъяли наркотиков на более чем 3 млн грн, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

"Обнаруженные растения конопли превышали человеческий рост и весили от 10 до 20 кг каждая. Правоохранители изъяли почти 100 кг элитного каннабиса в растениях и 10 кг в измельченном состоянии. Кроме того, обнаружено и изъято 18 таблеток психотропного вещества "Экстази" и 100 граммов псилоцибиновых грибов. Общая стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного" рынка составляет более 3 миллионов гривен", - сообщили в полиции.

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Правоохранители открыли уголовное производство. Преступникам грозит до 7 лет тюрьмы.

В селе веночного Мукачевского района на Закарпатье местный житель дома вырастил плантацию конопли - 3 теплицы ухоженных растений. Правоохранители изъяли 549 стеблей конопли стоимостью более 10 млн грн.

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