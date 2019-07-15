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понедельник, 15 июля 2019 17:44

Понес молоко и исчез: 13-летний парень не вернулся домой

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Понес молоко и исчез: 13-летний парень не вернулся домой
В Днепре ищут пропавшего без вести 13-летнего Тимура Климова. Фото - Facebook/"Поиск пропавших детей"

В Днепре ищут пропавшего без вести 13-летнего Тимура Климова. Около 11:00 14 июля парень ушел из дома и не вернулся.

Известно, что он понес молоко в село Сурско-Литовское на ул. Ворошилова, 75. Вечером того же дня должен был вернуться домой, сообщили в Facebook волонтеры группы "Поиск пропавших детей".

На связь парень не выходит и где он сейчас - также неизвестно.

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Приметы: на вид 14-15 лет, рост - 170 см, темные волосы, короткая стрижка, глаза серого цвета.

Был одет: черные шорты, желтая футболка, пляжные тапочки.

Парня ищет полиция и волонтеры. Если кому известно местонахождение мальчика - звоните на "102" или по телефонам: 732-07-00, (098) 172-11-84 - "Поиск пропавших детей".

В Киеве разыскивают 20-летнего Вадима Онищенко. Исчез еще 11 июля. На связь в последний раз выходил в тот день около 20:00. Как сообщили знакомые, в четверг он был на Крещатике и планировал ехать на Atlas Weekend.

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Дата
15
июля

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