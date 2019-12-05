Помощницу нардепа хотели похитить - полиция задержала преступников

Полиция не позволила похитить женщину. Фото: полиция

Полиция помешала похищению помощницы народного депутата Украины.

Злоумышленники хотели похитить ее и требовать $ 500 тыс. Их задержали, сообщает Нацполиция в Facebook.

Похитители тщательно готовились к преступлению. Они изучили территорию вблизи места работы потерпевшей, ее график и подготовили место для содержания женщины после похищения.

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Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения в совершении преступления. Злоумышленникам грозит от 5-ти до 10-ти лет лишения свободы.

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