Полуторамесячное младенец погиб в аварии: показали фото

Фото: hr.npu.gov.ua

На объездной дороге села Чулаковка Скадовского района Херсонской области в аварии погиб 1,5-месячный мальчик. Ехал в ВАЗ-2106, в который влетел 73-летний водитель Opel Vectra.

Авария произошла 26 августа, сообщил начальник отдела следственного управления областной полиции Дмитрий Думанский.

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"На закруглении дороги водитель Opel выехал на встречную полосу движения и столкнулся с "Жигулями", где ехали муж с женой, их полуторамесячный сын и бабушка. Ребенок погиб. Также телесные повреждения получили 32-летняя мать и 55-летняя бабушка мальчика", - сказано в сообщении.

Новорожденный мальчик с мамой был на заднем сиденье. Ребенок не имел никакой защиты, поэтому при столкновении младенец полетел в переднее кресло. Следователи открыли уголовное производство. Если суд признает водителя иномарки виновным, ему грозит до восьми лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Близ села Скребеличи Овручского района Житомирской области в смертельном столкновении сошлись легковушки Mitsubishi и Daewoo Lanos. Погибли водитель и трое пассажиров последнего, среди которых - 9-месячная девочка. Водитель Mitsubishi и 18-летняя пассажирка Lanos получили телесные повреждения.