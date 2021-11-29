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вторник, 30 ноября 2021 02:52

Полуфабрикаты с "сюрпризом": в витрине украинского супермаркета гоняла крыса

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Полуфабрикаты с &quot;сюрпризом&quot;: в витрине украинского супермаркета гоняла крыса
В витрине супермаркета с полуфабрикатами нашли грызуна. Фото: pixabay.com

В одном из супермаркетов Запорожья грызун бегал в холодильнике с полуфабрикатами.

Соответствующее видео распространило zp_news в Instagram. Где и когда сняли крысу, не уточнили.

На кадрах видно, как животное беспрепятственно передвигается возле замороженной продукции без упаковки, в том числе блинов и пельменей.

Как долго мышь находится в магазине, тоже неизвестно. На месте происшествия продавца не было.

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Публикация от Запорожье (@zp_news)

В одном из столичных супермаркетов на Троещине хвостатый "гурман" беспрепятственно сидел на прилавке с хлебобулочными изделиями, поедая пиццу. Животное привыкло к людям, поскольку оператора не боялось. Видео шокировало пользователей.

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