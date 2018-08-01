Получит новый срок: поймали осужденного беглого

В Житомире был задержан осужденный 19-летний Артем Пузовников. Он бежал из диагностического центра через окно туалета. Фото - ГУНП в Житомирской области

Ночью, 1 августа, в Житомире был задержан осужденный 19-летний Артем Пузовников. Накануне вечером он бежал из диагностического центра через окно туалета. Помогли задержать беглеца неравнодушные житомиряне. Об этом в Facebook сообщил начальник ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко.

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"Спасибо за неравнодушие и активную гражданскую позицию житомирянам, которые откликнулись на наше сообщение о побеге 31 июля заключенного Артема Пузовникова. Сегодня ночью, около 1:20, он был задержан полицейскими на одной из улиц областного центра именно благодаря вашей информационной помощи. Парню, кроме уже определенного наказания, сейчас еще и за побег из мест лишения свободы грозит дополнительных от 3 до 5 лет", - написал Вячеслав Печененко.

Из помещения Житомирского областного медицинского консультативно-диагностического центра сбежал осужденный Артем Пузовников. Отбывал наказание в Житомирской исправительной колонии (№4). В ноябре 2017 году был приговорен к 4 годам лишения свободы за разбой. Также он не раз привлекался к ответственности за незаконное обращение с наркотиками. Пузовников родом из Житомирщины, до тюрьмы проживал в столице.