Получил плохую оценку: студент-медик покончил с собой

Фото: kiev.informator.ua

Вечером 12 июня в Соломенском районе Киева 19-летний студент покончил с собой из-за плохой оценки.

Он выбросился из окна 6-го этажа дома по ул. Липкивского и погиб на месте, сообщает "Информатор".

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По предварительным данным, погибший был студентом Национального медуниверситета имени Богомольца. Родным о проблемах ничего не сказал.

Следствие устанавливает причину трагедии.

Студент Киевского политехнического института 21-летний Роман Ювковецкий повесился после того, как получил диплом бакалавра. Полиция разыскивала мужчину шесть дней. Нашли повешенным на 24-м этаже недостроенного корпуса медуниверситета им. Александра Богомольца в Киеве. Роман имел при себе все документы.