Получил оружие и пошел в туалет: новые подробности гибели патрульного

Во Львове патрульный полицейский выстрелил себе в голову на рабочем месте. Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Полицейскому, который на территории управления патрульной полиции Львовщины покончил с собой, было 34 года.

Утром он заступал на смену. Получил оружие, зашел в биотуалет на территории управления и выстрелил себе в голову. Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой источники в правоохранительных органах.

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Известно, что мужчина был родом из Волыни, он служил в патрульной полиции Львовщины более 3 лет.

Начальник патрульной полиции Львовщины Роман Пилипенко подтвердил смерть патрульного. По его словам, трагический случай произошел по семейным обстоятельствам.

Во Львове полицейский погиб от выстрела в голову. Трагедия произошла сегодня утром, 4 марта, после построения в управлении патрульной полиции на ул. Перфецкого.