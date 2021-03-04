Получил оружие и пошел в туалет: новые подробности гибели патрульного

Полицейскому, который на территории управления патрульной полиции Львовщины покончил с собой, было 34 года.
Утром он заступал на смену. Получил оружие, зашел в биотуалет на территории управления и выстрелил себе в голову. Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой источники в правоохранительных органах.
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Известно, что мужчина был родом из Волыни, он служил в патрульной полиции Львовщины более 3 лет.
Начальник патрульной полиции Львовщины Роман Пилипенко подтвердил смерть патрульного. По его словам, трагический случай произошел по семейным обстоятельствам.
Во Львове полицейский погиб от выстрела в голову. Трагедия произошла сегодня утром, 4 марта, после построения в управлении патрульной полиции на ул. Перфецкого.
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