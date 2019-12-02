Получил награду из рук президента: комбат рассказал о подозреваемых в покушении на Соболева

В Киеве обстреляли автомобиль депутата Вячеслава Соболева. По его словам, на месте сразу появился букет цветов. Фото - Корреспондент

Подозреваемые в покушении на бизнесмена и депутата Вячеслава Соболева - Андрей Лаврега и его товарищ по фамилии Семенов.

Они оба служили в 8-м отдельном батальоне "Аратта" под командованием заместителя командира Украинской добровольческой армии (УДА) Андрея Гергеты, об этом сообщил сам комбат, передает "Обозреватель".

Гергерт рассказал, что Андрей Лаврега с позывным "Тихий" был бойцом батальона до 1 июня этого года.

"Смелый, ответственный парень, один из лучших снайперов на этой войне. Не по годам талантливый, умный. Он был награжден государственной наградой из рук президента Порошенко", - сообщил командир.

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По его словам, Семенов, уроженец Одесской области, был другом Лаврегы.

"Но лично я его не помню", - сказал командир.

Он добавил, что отсутствие статуса у добровольцев, которые возвращаются с войны, отсутствие мер по их социализации, может толкать этих людей на преступления.

В полиции рассказали, как нашли и задержали киллера, который убил сына депутата Вячеслава Соболева - 3-летнего Александра. Оказалось, что убийца не стрелял из автомобиля, как это считалось ранее. Выстрел был произведен из здания рядом.