Получил награду из рук президента: комбат рассказал о подозреваемых в покушении на Соболева

Подозреваемые в покушении на бизнесмена и депутата Вячеслава Соболева - Андрей Лаврега и его товарищ по фамилии Семенов.
Они оба служили в 8-м отдельном батальоне "Аратта" под командованием заместителя командира Украинской добровольческой армии (УДА) Андрея Гергеты, об этом сообщил сам комбат, передает "Обозреватель".
Гергерт рассказал, что Андрей Лаврега с позывным "Тихий" был бойцом батальона до 1 июня этого года.
"Смелый, ответственный парень, один из лучших снайперов на этой войне. Не по годам талантливый, умный. Он был награжден государственной наградой из рук президента Порошенко", - сообщил командир.
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По его словам, Семенов, уроженец Одесской области, был другом Лаврегы.
"Но лично я его не помню", - сказал командир.
Он добавил, что отсутствие статуса у добровольцев, которые возвращаются с войны, отсутствие мер по их социализации, может толкать этих людей на преступления.
В полиции рассказали, как нашли и задержали киллера, который убил сына депутата Вячеслава Соболева - 3-летнего Александра. Оказалось, что убийца не стрелял из автомобиля, как это считалось ранее. Выстрел был произведен из здания рядом.
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