Полтавской девушке с арбалетом объявили подозрение

Девушке приснилось, что она должна кого-то убить. Фото: Труха Полтава

Полиция объявила подозрение 19-летней Таисии, которая стреляла из арбалета в полтавской школе №11 по учителям.

"Следователи полиции сообщили девушке о подозрении в совершении преступления, а именно покушении на умышленное убийство. Следственные действия продолжаются", - сообщили в местном управлении полиции.

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Таисия объяснила свои действия правоохранителям.

"В ночь с 4 на 5 сентября девушке приснилось, что она должна кого-то убить. Почему именно учителей 11-й школы, где она определенный период училась, пока неизвестно. В качестве оружия она выбрала арбалет, который ей на день рождения подарили родители", - пишет местное издание "Полтавщина".

В одной из полтавских школ девушка стреляла из арбалета. Двое учителей получили ранения. Инцидент произошел 6 сентября в 10:30 на территории общеобразовательной школы №11 в Полтаве.