Полтавский террорист: МВД обратилось к гражданам

Скрипник может быть опасным. Фото: Национальная полиция

Полиция призывает людей не пытаться ловить Романа Скрыпника, который держал в заложниках полицейского в Полтаве

Его до сих пор разыскивают в Полтавской обл, сообщил в эфире "Громадського радіо" директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

"Поиски человека, который захватывал в заложники полицейского, продолжаются. Думаю, что они завершатся успешно. Поскольку человек может быть опасен - то самостоятельно не надо пытаться задерживать этого злоумышленника. Это сделают полицейские рано или поздно", - сказал Шевченко.

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Он добавил, что действия злоумышленника квалифицированы по трем статьям уголовного кодекса.

Полиция в Полтаве проводит спецоперацию по задержанию преступника. Он достал гранату, выдернул чеку и угрожал взорвать себя и полицейского. Инцидент произошел во время задержания лица, подозреваемого в кражах авто.