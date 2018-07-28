Полосатый спецназ: рой шершней убил человека

Рой шершней в субботу напал на двух мужчин

Рой шершней в субботу напал на двух мужчин в Днепре. 72-летний мужчина скончался на месте, другой госпитализирован.

Об этом сообщил начальник ГУ ДСНС в Днепропетровской области Андрей Кульбач, передает УНН.

"Сегодня около 10 часов утра к спасателям поступило сообщение от полиции, по адресу рой шершней напал на двух мужчин. В результате происшествия один человек скончался на месте. Второй мужчина госпитализирован в больницу. Состояние пострадавшего устанавливается", - написал Кульбач.

На месте происшествия дежурит отделения аварийно-спасательного отряда спецназначения.

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