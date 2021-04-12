Полмиллиона на двоих: работницы почты украли мешок с деньгами

Фото: hk.npu.gov.ua

В Лозовой на Харьковщине полицейские подозревают 2 работниц почты в краже более чем полмиллиона грн.

Злоумышленницы заранее подготовились к преступлению. Мешок, в котором находилось 524,4 тыс. грн, одна из женщин вынесла из отделения почты и оставила дома у напарницы, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"В полицию обратился 53-летний директор почтового отделения. Он сообщил, что во время перевозки почты служебным автомобилем работники учреждения в селе Слободское Лозовского района обнаружили отсутствие мешка с деньгами. Во время проверки полицейские установили, что 31-летняя работница выдавала деньги почтальонам в помещении кассы и похитила один мешок с деньгами. Деньги она передала 38-летней женщине, которая занимает должность заместителя директора указанного отделения. Злоумышленница хранила мешок с деньгами дома", - рассказали в полиции.

Вещественные доказательства изъяли. Следователи открыли уголовное производство. За кражу женщинам грозит до 8 лет тюрьмы.

Следственные действия продолжаются.

В поселке Глеваха Киевской области у водителя Укрпочты из служебного автомобиля украли мешки с деньгами, которые предназначались для выплаты пенсий. В общем около 100 тыс. грн.