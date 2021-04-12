 
Ексклюзивы
1/5
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Просмотров: 2385
В Украине в упадке общественный транспорт
В Украине в упадке общественный транспорт
Просмотров: 765
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 306
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Просмотров: 1035
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2664
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
Просмотров: 1080
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Просмотров: 909
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Просмотров: 2601
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 2025
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 585
Фото
Все фото
3
3
17
3
5
Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью
Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью
Полмиллиона на двоих: работницы почты украли мешок с деньгами
Полмиллиона на двоих: работницы почты украли мешок с деньгами
Ежемесячно имели до 120 млн грн: на базе предприятия &quot;накрыли&quot; мощную нарколабораторию
Ежемесячно имели до 120 млн грн: на базе предприятия "накрыли" мощную нарколабораторию
В сети показали переполненные вагоны столичного метро
В сети показали переполненные вагоны столичного метро
Поджигатели сухостоя сожгли 3 дома
Поджигатели сухостоя сожгли 3 дома
Видео
Все видео
Мошенник придумал схему для присвоения авто: как "работал"
Мошенник придумал схему для присвоения авто: как "работал"
Водителя выбросило из мопеда под колеса машины: момент попал на видео
Водителя выбросило из мопеда под колеса машины: момент попал на видео
Трое в лодке: погибшим на дамбе отдыхающими оказались областные чиновники
Трое в лодке: погибшим на дамбе отдыхающими оказались областные чиновники
Трамвай слетел с рельс и совершил масштабное ДТП
Трамвай слетел с рельс и совершил масштабное ДТП
Банду криминального авторитета из Закавказья взяли с поличным
Банду криминального авторитета из Закавказья взяли с поличным
Интервью
1/5
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 828
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2664
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 738
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 459
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
11 апреля 2021
Просмотров: 639
Хитрі схеми
– Довелося цілу схему придумати, аби отримати вакцину, – каже знайомий зі Львова. Минулого тижня з дружиною поза чергою щепилися від ...
понедельник, 12 апреля 2021 16:22

Полмиллиона на двоих: работницы почты украли мешок с деньгами
3

  Комментировать

На Харьковщине полицейские подозревают двух работниц почты в краже более чем полмиллиона гриве
Фото: hk.npu.gov.ua
На Харьковщине полицейские подозревают двух работниц почты в краже более чем полмиллиона гриве
На Харьковщине полицейские подозревают двух работниц почты в краже более чем полмиллиона гриве

В Лозовой на Харьковщине полицейские подозревают 2 работниц почты в краже более чем полмиллиона грн.

Злоумышленницы заранее подготовились к преступлению. Мешок, в котором находилось 524,4 тыс. грн, одна из женщин вынесла из отделения почты и оставила дома у напарницы, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почтальон наживалась на пенсионерах

"В полицию обратился 53-летний директор почтового отделения. Он сообщил, что во время перевозки почты служебным автомобилем работники учреждения в селе Слободское Лозовского района обнаружили отсутствие мешка с деньгами. Во время проверки полицейские установили, что 31-летняя работница выдавала деньги почтальонам в помещении кассы и похитила один мешок с деньгами. Деньги она передала 38-летней женщине, которая занимает должность заместителя директора указанного отделения. Злоумышленница хранила мешок с деньгами дома", - рассказали в полиции.

Вещественные доказательства изъяли. Следователи открыли уголовное производство. За кражу женщинам грозит до 8 лет тюрьмы.

Следственные действия продолжаются.

В поселке Глеваха Киевской области у водителя Укрпочты из служебного автомобиля украли мешки с деньгами, которые предназначались для выплаты пенсий. В общем около 100 тыс. грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Полмиллиона на двоих: работницы почты украли мешок с деньгами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
апреля

Утвердили новое административно-территориальное деление Украины

Автора стошнило, когда он описывал сцену смерти героини

"Две правды": в СССР объявили о начале космической эры

Белорусских депутатов избили в зале парламента

Ломаченко одержал самую быструю победу в профессиональной карьере

19 лет назад умер языковед Юрий Шевелев

Украинский город взяли в осаду

Запустили первый пилотируемый воздушно-космический аппарат

Самое читаемое
Хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии и свела с ума взрывными кадрами
Хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии и свела с ума взрывными кадрами
16
 Просмотров: 21492
Гороскоп на 11 апреля: в чью жизнь придет любовь и невиданный успех
Гороскоп на 11 апреля: в чью жизнь придет любовь и невиданный успех
 Просмотров: 11457
&quot;Никаких надгробных речей, а то я встану и уйду&quot; - в аварии погиб Леонид Быков
"Никаких надгробных речей, а то я встану и уйду" - в аварии погиб Леонид Быков
 Просмотров: 11340
Польская модель похвасталась пышными формами в крошечном бикини
Польская модель похвасталась пышными формами в крошечном бикини
5
 Просмотров: 7992
55-летняя Элизабет Хёрли вызвала фурор фотографиями в купальнике
55-летняя Элизабет Хёрли вызвала фурор фотографиями в купальнике
4
 Просмотров: 4761
Происшествия
Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью
Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью
3
 Просмотров: 171
В столичном фонтане развлекался мужчина - нырял и плавал на спине
В столичном фонтане развлекался мужчина - нырял и плавал на спине Просмотров: 225
Ходила грязная и голодная: отец и мачеха ночью выгнали из дома 10-летнюю девочку
Ходила грязная и голодная: отец и мачеха ночью выгнали из дома 10-летнюю девочку Просмотров: 351
Не поделили территорию: 24-летний мужчина оказался в реанимации после "разборок"
Не поделили территорию: 24-летний мужчина оказался в реанимации после "разборок" Просмотров: 342
Мошенник придумал схему для присвоения авто: как "работал"
Мошенник придумал схему для присвоения авто: как "работал"
 Просмотров: 378
Больше всего комментируют
4
"У ваты припекло" - Стерненко записал новый видеоблог
4
Зеленский становится опасным, украинский русский язык и первый год после Путина: 5 блогов недели
3
Сбросили эпатажного диктатора, который провозгласил себя "королем Шотландии"
2
Главарь террористов готовит обращение к Путину - разведка
2
Вашингтон обеспокоен ситуацией на границе Украины и РФ - Блинкен
Голосов: 676
Голосование Куда планируете поехать после всех карантинов
  • К морю. В теплые края
  • В туристические города Европы
  • Буду путешествовать по Украине
  • Навещу родителей / родственников
  • Буду работать. На поездки нет денег
  • Мне карантин не мешал путешествовать
Просмотреть