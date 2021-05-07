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пятница, 07 мая 2021 21:20

Полиция заинтересовалась трактористом, который необычно передвигался по городу

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Полиция заинтересовалась трактористом, который необычно передвигался по городу
В Одессе трактор передвигался с помощью ковша. Фото: facebook.com/odesapolice

В Одессе тракторист ехал, отталкиваясь ковшом от асфальта.

Видео с ним опубликовали вчера в социальных сетях. На это обратили внимание полицейские, сообщает патрульная полиция Одесской области в Facebook.

"Водитель трактора двигался по улице Фонтанская дорога с помощью ковша, разрушая при этом асфальтовое покрытие дороги", - сообщили в полиции.

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Инспекторы отдела безопасности дорожного движения установили личность водителя и составили на него административный протокол за повреждение дороги.

В Одессе на месте преступления задержали похитителя авто. Его держала в своей машине потенциальная жертва преступления. Это событие произошло на улице Маршала Говорова. Пока женщина, владелица Honda CR-V, находилась в магазине, ее машину попытались угнать.

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