Полиция задержала водителя грузовика, в который влетела маршрутка с белорусами

Водитель грузовика, с участием которого произошла смертельная авария на Николаевщине, задержан. Фото - Обозреватель

Водитель грузовика, с участием которого произошла смертельная авария на Николаевщине, задержан. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

"42-летний водитель грузовика, с которой произошло столкновение пассажирского микроавтобуса на трассе Одесса - Киев на территории Николаевской области, задержан до выяснения обстоятельств", - говорится в сообщении.

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Как объяснили правоохранители, задержанный сегодня предоставляет объяснение, почему он совершил остановку на проезжей части и почему не принял всех необходимых мер безопасности во время аварийной остановки, как того требуют правила дорожного движения.

В 5:00 произошло дорожно-транспортное происшествие на трассе Киев - Одесса. Маршрутка с белорусской регистрацией по маршруту Одесса - Гомель въехала в грузовик, который стоял на правой обочине дороги из-за неисправности. Пятеро человек погибли, 12 госпитализированы с травмами различной степени тяжести.