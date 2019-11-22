Полиция со стрельбой ловила беглеца

Водитель устроил масштабную аварию. Фото: Facebook

22 ноября в 16.40 в центре Днепра мужчина устроил массовое ДТП.

Он бежал от преследования, сообщается на странице "Днепр оперативный" в Facebook.

Водителя Land Cruiser во время спецоперации преследовала группа полицейских. На перекрестке улиц Грушевского и Шевченко мужчина решил устроить ДТП, чтобы беспрепятственно скрыться. Своим авто протаранил 10 машин.

Полицейские были вынуждены стрелять по колесам. Авто удалось остановить лишь около Управление патрульной полиции по улице Троицкой, 2А.

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По предварительной информации, на месте происшествия работали отдел по борьбе с экономическими преступлениями СБУ и спецподразделения "Альфа".

В Днепре сегодня загорелся заполненный людьми трамвай № 1. Это произошло на улице Владимира Мономаха. Соответствующее видео, снятое на авторегистратор, опубликовал в сети случайный очевидец.