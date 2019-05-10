Полиция разыскивает мужчину и женщину, силой затащивших ребенка в авто

По всему городу введён оперативный план "Перехват" Фото: Крым.Реалии

Сегодня в Киеве на улице Полярной мужчина и женщина похитили малолетнюю девочку. Посадили в авто и скрылись с места происшествия. По всему городу введён оперативный план "Перехват". Разыскивают внедорожник Mercedes черного цвета.

Инцидент произошел около 14:35, пишет "Информатор".

Похищение произошло на парковке супермаркета "Эпицентр". Девочке на вид примерно 4 года. Ее силой посадили в машину. Номерные знаки - ВВ 2064 СН.

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Сообщается, что ребенок кричал и просил о помощи. Похищенная девочка была одета в розовую куртку.

В Никополе Днепропетровской области разыскивают 4-летнего Даниила и 5-летнего Давида Лукьяновых. Дети исчезли вместе с 35-летним отцом, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.