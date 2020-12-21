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понедельник, 21 декабря 2020 19:06

Полиция разогнала фейковый орган городского совета
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Во Львове хотели создать фейковый орган горсовета
Фото: Полиция Львовской области
Во Львове хотели создать фейковый орган горсовета
Во Львове хотели создать фейковый орган горсовета

На Львовщине правоохранители разоблачили фейковый исполнительный орган городского совета.

Шестеро жителей Львовской и Ровенской областей в декабре пытались создать незаконный орган местного самоуправления, дублируют функции действующих органов, сообщает полиция Львовской области.

7 декабря они провели собрание с жителями Сколевского района. Там заявили о создании незаконного органа местного самоуправления в одном из сел района и избрали депутатов и голову.

8 декабря злоумышленники организовали собрание местных жителей во Львове.

Подозреваемыми являются 48-летний житель Каменка-Бугского района, 38-летняя жительница Сколевского района, 60-летний житель Львова и 3 жители Ровенской области в возрасте 49, 56 и 57 лет.

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18-20 декабря в подозреваемых провели обыски. Полицейские изъяли мобильные телефоны, флэш-носители и диски, протоколы собраний, газеты и документы данным об образовании незаконных органов местного самоуправления и другие вещественные доказательства.

Им грозит штраф или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

В Хмельницком СБУ обнаружила фейковый городской совет. Организатор группы в соцсетях призвал присоединиться к совету для осуществления "реального местного самоуправления".

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Дата
21
декабря

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