Полиция пресекла деятельность банды "воров в законе"

Крымская полиция пресекла деятельность преступной организации, контролируемой "ворами в законе". Во время проведения следственных действий правоохранители провели около 30 санкционированных обысков. Процессуальные мероприятия проходили на территории трех областей Украины – Херсонской, Одесской и Запорожской.
Злоумышленники осуществляли контроль за противоправной деятельностью других преступных групп, а также лиц, находящихся в местах лишения свободы. Фигуранты собирали для воровского "общака" деньги. В дальнейшем эти средства использовались для личных нужд "воров в законе". Кроме того, средства шли для обеспечения криминальных "авторитетов" сигаретами и алкоголем в местах лишения свободы, а также приобретение мобильных телефонов. На эти же средства организовывались преступные "сходки", осуществлялся подкуп должностных лиц, нанимались адвокаты для других членов преступной организации, а также проводились акции по дискредитации правоохранительных органов Украины, сообщает Национальная полиция.
"Процесс документирования ее деятельности длился почти год. Злоумышленники контролировали преступные группы, а также преступников, которые находятся в местах лишения свободы. Задержанные на протяжении 2-х лет собрали несколько десятков миллионов гривен для воровского "общака". Действия членов преступной организации следователи квалифицировали по трем статьям Уголовного кодекса Украины", - говорит начальник Главного управления Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополе Виталий Стрижак.
Сотрудники полиции Крыма совместно с работниками СБУ в Херсонской области задокументировали и пресекли противоправную деятельность преступной организации. Документирование ее деятельности происходило в рамках уголовного производства, открытого по трем статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, злоумышленникам инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ст. 255 (создание преступной организации), ст.189 (вымогательство) и ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств) УК Украины.
Расследование происходит под процессуальным руководством прокуратуры Автономной Республики Крым.
Лидеры крымских татар призвали президента Владимира Зеленского поднять на международной арене вопрос введения постоянной мониторинговой миссии в аннексированном Россией Крыму.
С таким предложением на встрече с президентом выступили лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и председатель Меджлиса Рефат Чубаров.
Комментарии