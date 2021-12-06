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Полиция поймала женщину, которая обманула более 100 человек в соцсетях

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Полиция поймала женщину, которая обманула более 100 человек в соцсетях
Женщина занималась мошенничеством в соцсетях. Фото: Национальная полиция

Киберполиция установила, что жительница Черновицкого района занималась мошенничеством в соцсетях.

Она размещала в интернете объявления о продаже одежды. Требовала полной предоплаты. Получив деньги, прекращала общение с клиентами, сообщают правоохранители.

Ей грозит до трех лет лишения свободы.

"Мошенническую схему 33-летней буковинки задокументировали сотрудники отдела противодействия киберпреступлениям в Черновицкой области", - говорится в сообщении.

У злоумышленницы изъяли ноутбук, карту памяти, мобильный телефон, банковские карты, SIM-карты и черновые записи.

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Она обманула около 100 граждан. Правоохранители устанавливают сумму нанесенного ущерба.

В Черновицкой области киберполиция обнаружила ботоферму, специализировавшуюся на оправдании вооруженной агрессии, дискредитации украинской власти и продвижении антивакцинаторских идей. Фейковые аккаунты также использовали в мошенничестве по сбору денег на лечение детей.

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