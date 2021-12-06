Полиция поймала женщину, которая обманула более 100 человек в соцсетях

Киберполиция установила, что жительница Черновицкого района занималась мошенничеством в соцсетях.
Она размещала в интернете объявления о продаже одежды. Требовала полной предоплаты. Получив деньги, прекращала общение с клиентами, сообщают правоохранители.
Ей грозит до трех лет лишения свободы.
"Мошенническую схему 33-летней буковинки задокументировали сотрудники отдела противодействия киберпреступлениям в Черновицкой области", - говорится в сообщении.
У злоумышленницы изъяли ноутбук, карту памяти, мобильный телефон, банковские карты, SIM-карты и черновые записи.
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Она обманула около 100 граждан. Правоохранители устанавливают сумму нанесенного ущерба.
В Черновицкой области киберполиция обнаружила ботоферму, специализировавшуюся на оправдании вооруженной агрессии, дискредитации украинской власти и продвижении антивакцинаторских идей. Фейковые аккаунты также использовали в мошенничестве по сбору денег на лечение детей.
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