Полиция поймала женщину, которая обманула более 100 человек в соцсетях

Женщина занималась мошенничеством в соцсетях. Фото: Национальная полиция

Киберполиция установила, что жительница Черновицкого района занималась мошенничеством в соцсетях.

Она размещала в интернете объявления о продаже одежды. Требовала полной предоплаты. Получив деньги, прекращала общение с клиентами, сообщают правоохранители.

Ей грозит до трех лет лишения свободы.

"Мошенническую схему 33-летней буковинки задокументировали сотрудники отдела противодействия киберпреступлениям в Черновицкой области", - говорится в сообщении.

У злоумышленницы изъяли ноутбук, карту памяти, мобильный телефон, банковские карты, SIM-карты и черновые записи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Владельцы криптофермы украли электричества более чем на 3,5 млн грн

Она обманула около 100 граждан. Правоохранители устанавливают сумму нанесенного ущерба.

В Черновицкой области киберполиция обнаружила ботоферму, специализировавшуюся на оправдании вооруженной агрессии, дискредитации украинской власти и продвижении антивакцинаторских идей. Фейковые аккаунты также использовали в мошенничестве по сбору денег на лечение детей.