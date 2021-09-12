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воскресенье, 12 сентября 2021 13:09

Полиция подтвердила гибель судьи - ее не пустили в дом
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Под Киевом в доме товарища нашли мертвым судью Печерского райсуда столицы Виталия Писанца. Дело ведет Госбюро расследований
Фото: предоставлены Ириной Пряшниковой
Под Киевом в доме товарища нашли мертвым судью Печерского райсуда столицы Виталия Писанца. Дело ведет Госбюро расследований
Под Киевом в доме товарища нашли мертвым судью Печерского райсуда столицы Виталия Писанца. Дело ведет Госбюро расследований

В полиции Киевской области подтвердили факт гибели судьи Печерского райсуда Киева 53-летнего Виталия Писанца.

Однако ни следователей, ни экспертов на место происшествия не пустили. Дело ведет Государственное бюро расследований, сообщила Gazeta.ua в комментарии начальник отдела коммуникации областной полиции Ирина Пряшникова.

"Да, факт гибели мы подтверждаем. Но других подробностей сообщить не можем", - говорит Пряшников.

Причину смерти судьи установит судебно-медицинская экспертиза.

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Что известно о Виталии Писанце

Виталий Писанец с 1998 до 2011 года был судьей Свердловского городского суда Луганской области (с 2003 года избран на должность судьи бессрочно). В 2011-м его назначили председателем этого суда, согласно информации портала "Честно".

22 июля 2012 года неизвестные избили Писанца. Он попал в больницу с переломом черепа и сильным кровоизлиянием. Отмечалось, что причиной была его "профессиональная деятельность".

В 2015 году Писанца указом президента перевели в Печерский райсуд Киева. Был одним из следственных судей по делу о гибели журналиста Павла Шеремета. В частности, принимал решение о продлении мер пресечения фигурантам.

Судья Печерского райсуда Киева Виталия Писанца нашли мертвым 11 сентября около 23:00 в селе Погребы Броварского района Киевской области. Гостил там у товарища - адвоката и отставного военного Петра Онопенко. С ними был третий - следователь Соломенского райуправления полиции Киева Евгений Хоменко. Между ним и судьей возникла драка во время застолья. После которой якобы споткнулся о вазу и убился.

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