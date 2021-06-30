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среда, 30 июня 2021 10:28

Полиция отпустила - ворвался в больницу: дело об избиении женщины имеет продолжение

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Полиция отпустила - ворвался в больницу: дело об избиении женщины имеет продолжение
В Запорожье мужчина в магазине жестоко избил бывшую и ее коллегу. Фото: скриншот с видео

Женщину, которую в Запорожье избил бывший, зовут Марина Кушнир. Мужчина набросился в магазине, где она работает, потому что решилась разорвать с ним отношения.

У Марины сломан нос, многочисленные ушибы и сотрясение мозга. Говорит, прожила с сожителем около года. И именно побои стали причиной разрыва отношений. Несколько раз обращалась в полицию, однако помощи не дождалась. Уже после развода бывший снова избил ее на улице, на глазах у 5-летнего ребенка.

"Он начал меня бить и говорить, что ему это сойдет с рук, у него есть "края" в полиции, его не посадят. А если и посадят, то он через три года выйдет и он убьет меня, мою семью и ребенка. Я квартиру снимала. Он ее разгромил, перерезал детские вещи, разбил игрушки. Все, что ему попадалось в руки, разбивал", - рассказывает Марина Кушнир, передает ТСН.

Женщина трижды обращалась с заявлениями в полицию. Однако все просьбы о защите остались без ответа. Домой Марину провожали ее коллеги, и агрессор не мог близко подойти к жертве. От встречи наедине отказывалась, а он от этого впадал в ярость.

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Родители Марины говорят, после избиения в магазине полиция в очередной раз задержала нападавшего. Однако уже через час снова отпустила. И он ворвался в больницу, где Марине оказывали первую помощь. Говорил, что любит и предлагал деньги.

Сейчас мужчина на свободе. Общаться с журналистами отказывается. И каждый день продолжает звонить родным пострадавшей с угрозами.

После огласки следователи открыли уголовное производство. Статью обещают определить после экспертиз, хотя предварительно - это легкие телесные повреждения.

В Запорожье мужчина избил бывшую в магазине, где та работает. За женщину вступилась ее коллега и тоже получила удары кулаками. Все произошло 27 июня на рынке Анголенко. Видео побоища показала волонтер и заместитель председателя Запорожской ОГА Злата Некрасова. Мужчина не впервые напал на бывшую. У нее была уже сломана рука и многочисленные побои.

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Дата
30
июня

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