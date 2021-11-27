Полиция открыла дело по факту взрыва дома в Новой Одессе

В результате происшествия погиб один человек, еще трое пострадали. Фото: Нацполиция

Правоохранители открыли уголовное дело по факту взрыва дома в городе Новая Одесса Николаевской области. В результате происшествия погиб один человек, еще трое пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области. Инцидент квалифицировали по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины "Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей".

В рамках досудебного расследования правоохранители выясняют все обстоятельства и причины происшествия.

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В полиции сообщили, что поиски двух возможно заблокированных в здании человек продолжаются. На месте продолжают работу полицейские, спасатели и представители других профильных служб и ведомств.

В городе Новая Одесса Николаевской области утром 27 ноября произошел мощный взрыв в жилом доме.