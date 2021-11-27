Мощный взрыв газа разрушил часть пятиэтажки: фото

В городе Новая Одесса Николаевской области утром 27 ноября произошел мощный взрыв в жилом доме.

На месте происшествия работают кинологи, 75 спасателей и 14 единиц техники. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В городе Новая Одесса в угловой части пятиэтажного жилого дома произошел взрыв бытового газа, в результате чего разрушены 4 и 5 этажи", - говорится в сообщении.

Пока известно о трех пострадавших. У одного человека перелом руки и повреждение позвоночника, 2 человека находятся в шоковом состоянии. При этом спасательные мероприятия продолжаются, и количество пострадавших может увеличиться.

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На химическом заводе во Львове прогремел взрыв. Инцидент произошел в результате срабатывания аварийно-защитного клапана высокого давления.