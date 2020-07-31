Полиция нашла брата и сестру, которые сбежали из детдома

Фото: Национальная полиция

В Тарасовке Киево-Святошинского района Киевской обл. 11-летняя сестра и 13-летний брат бежали из детдома семейного типа.

Пытались добраться до родной матери. Ее лишили родительских прав из-за алкоголизма, сообщает отдел коммуникации полиции Киевской обл.

Детей искали 10 часов. Они сбежали 30 июля. Воспитательница сообщила, что до этого они вели себя вызывающе и провоцировали конфликты. Исчезли, когда взрослые забрали у них гаджеты.

Опросы родных, знакомых и друзей беглецов не дали результаты.

В полицию позвонил житель села Немешаево Бородянского района Киевской обл. и рассказал, что видел детей.

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"Они еще вечером электропоездом приехали в Немешаево, ночевали на территории заброшенного завода. Затем планировали ехать к родной матери, которая живет в соседнем селе", - сообщили в полиции.

Брата и сестру вернули в детдом семейного типа.

В Украине завершается процесс реформирования детских домов для устройства детей в патронатные или приемные семьи. Об этом заявил во время селекторного совещания с представителями ОГА заместитель министра социальной политики Олег Коваль, передает пресс-служба Департамента информационной и внутренней политики Донецкой облгосадминистрации.