Полиция наказала пьяного мужчину, который носил символику ДНР

Пьяный мужчина носил футболку с символикой ДНР. Фото: Национальная полиция.

Пьяный житель города Роденського Донецкой области носил футболку из символикой ДНР.

Его заметил ветеран АТО Борис Овчаров, снял на видео и вызвал полицию, пишет novosti.

На своей странице в Facebook ветеран выложил видео, которое впоследствии удалил. Пользователи успели его распространить.

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Полиция выписала штраф в размере 85 грн за то, что мужчина находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Ношение сепаратистской символики не запрещено законом.

Пьяный мужчина сообщил, что купил футболку в интернете и собирался носить ее дома.

Борис Овчаров "Дончанин" з ранку спіймав ось такого вилупка.

Сцукооооо, ще й старі кошолкі-сепарші...https://t.co/pDPhRJVLEo pic.twitter.com/1Ys99YES1H — Конопляний Джмелик (@dmitrosel007) 21 августа 2019 г.

Компания eBay пообещала снять со своего сайта товары с символикой боевиков ЛНР и ДНР.