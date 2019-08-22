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четверг, 22 августа 2019 12:49

Полиция наказала пьяного мужчину, который носил символику ДНР

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Полиция наказала пьяного мужчину, который носил символику ДНР
Пьяный мужчина носил футболку с символикой ДНР. Фото: Национальная полиция.

Пьяный житель города Роденського Донецкой области носил футболку из символикой ДНР.

Его заметил ветеран АТО Борис Овчаров, снял на видео и вызвал полицию, пишет novosti.

На своей странице в Facebook ветеран выложил видео, которое впоследствии удалил. Пользователи успели его распространить.

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Полиция выписала штраф в размере 85 грн за то, что мужчина находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Ношение сепаратистской символики не запрещено законом.

Пьяный мужчина сообщил, что купил футболку в интернете и собирался носить ее дома.

Компания eBay пообещала снять со своего сайта товары с символикой боевиков ЛНР и ДНР.

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Дата
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