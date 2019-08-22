Полиция наказала пьяного мужчину, который носил символику ДНР

Пьяный житель города Роденського Донецкой области носил футболку из символикой ДНР.
Его заметил ветеран АТО Борис Овчаров, снял на видео и вызвал полицию, пишет novosti.
На своей странице в Facebook ветеран выложил видео, которое впоследствии удалил. Пользователи успели его распространить.
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Полиция выписала штраф в размере 85 грн за то, что мужчина находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.
Ношение сепаратистской символики не запрещено законом.
Пьяный мужчина сообщил, что купил футболку в интернете и собирался носить ее дома.
Борис Овчаров "Дончанин" з ранку спіймав ось такого вилупка.— Конопляний Джмелик (@dmitrosel007) 21 августа 2019 г.
Сцукооооо, ще й старі кошолкі-сепарші...https://t.co/pDPhRJVLEo pic.twitter.com/1Ys99YES1H
Компания eBay пообещала снять со своего сайта товары с символикой боевиков ЛНР и ДНР.
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