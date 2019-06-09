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воскресенье, 09 июня 2019 14:59

Полиция ганялась за наркодилером

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Полиция ганялась за наркодилером
На Закарпатье полиция изъяла у мужчины наркотики стоимостью более 2 млн гривен

На Закарпатье полиция изъяла у мужчины наркотики стоимостью более 2 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Вблизи пгт. Нижние Ворота сотрудники полиции обнаружили в авто" Skoda superb "более 2 кг психотропного вещества - метамфетамина. Водитель автомобиля пытался убежать от полицейских, однако его задержали", - говорится в сообщении

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Фигурант задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает ответственность за хранение наркотиков в особо крупных размерах с целью сбыта.

27-летний кременчужанин организовал сеть сбыта психотропного препарата метамфетамин. Покупал по 250 грн за грамм, а продавал в четыре раза дороже.

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